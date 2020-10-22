Общество

Суточный рост заболевших коронавирусом в Псковской области превысил сотню

Суточный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией в Псковской области превысил сотню и составил 109 случаев. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Динамика прогнозируемая, но ситуация значительно увеличивает нагрузку на здравоохранение», - отметил глава региона.



Фото: Instagram-страница Михаила Ведерникова

«Не забывайте, что используя маску, вы заботитесь и о других», - добавил он.

Согласно приведенной Михаилом Ведерниковым статистике, с начала пандемии в Псковской области проведено 121 011 исследований (+1132 за сутки), выздоровело 4428 человек (+17). Умерло с диагнозом «коронавирус» 68 человек (+0).