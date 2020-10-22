Общество

Количество случаев заражения COVID-19 в Псковской области преодолело отметку в 7000

С начала пандемии в Псковской области выявлено уже 7011 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 109 за прошедшие сутки, 22 октября. Такие данные опубликовал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Пскове – 51 (2234 с начала наблюдения). Большое количество заражений новой коронавирусной инфекцией выявлено также в Великих Луках – 33 (1407).

Девять новых случаев за 22 октября зафиксировано в Псковском районе, по три - в Островском, Невельском и Порховском, по одному – в Опочецком, Новосокольническом, Печорском, Бежаницком, Дедовичском, Пыталовском и Усвятском районах. В 13 муниципалитетах новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

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Напомним, Псковская область вошла в число 30 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.