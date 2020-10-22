Общество

Механизм выплат работающим с COVID-19 медикам изменят в России

Российское правительство намерено продлить дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом нового типа, на следующий год и изменить механизм их администрирования, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

После внесения изменений выплаты медикам будет напрямую осуществлять один из российских внебюджетных фондов под руководством министерства здравоохранения и министерства труда, рассказал источник.

Он пояснил, что раньше средства на выплаты поступали из бюджета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), откуда направлялись в регионы. По словам источника, изменение механизма позволит «избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов».