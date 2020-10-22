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Общество

Помещения псковского Пенсионнного фонда продезинфицировали сотрудники МЧС

23.10.2020 08:46|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию объектов инфраструктуры и социально значимых объектов в Великих Луках и Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, по всей стране сотрудниками МЧС проводятся масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления людей.

В условиях сложной эпидемической обстановки социально значимые объекты продолжают принимать большое количество людей, что создает необходимость дополнительной дезинфекции.

21 октября сотрудники МЧС провели санитарную обработку помещений железнодорожного и автовокзала города Великие Луки, отделения №2 Центра ГИМС и помещений пожарно-спасательных подразделений города.

22 октября специалистами была проведена обработка зданий Главного управления МЧС России по Псковской области, железнодорожного вокзала и отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

23 октября будет продолжена дезинфекция отдельных объектов.

Для дезинфекции сотрудники чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс обработки. Специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, были обработаны помещения и техника.

Теги: #пфр #МЧС #коронавирус #дезинфекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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