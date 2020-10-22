Общество

Документы о работе с беспризорными детьми в 20 веке пополнили музей псковской полиции

Комната истории, открытая в здании УМВД России по городу Пскову в начале года, пополнилась новыми ценными экспонатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин передал начальнику УМВД России по городу Пскову полковнику полиции Сергею Сурину несколько десятков архивных документов, представляющих большой интерес для стражей порядка и исследователей. Они касаются истории организации работы с несовершеннолетними правонарушителями и беспризорными детьми в Пскове в период с 1904 года до 50-х годов прошлого столетия.

Среди них, к примеру, «Обращение Псковского губернатора к епископу Псковскому и Порховскому Алексию о возможности учреждения при монастырях исправительных заведений для несовершеннолетних преступников», датированное 19 ноября 1911 года.

В мероприятии приняли участие начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Борисова, председатель совета ветеранов полковник милиции в отставке Константин Марченко, ветеран органов внутренних дел, в прошлом инспектор по делам несовершеннолетних Запсковского отдела милиции, майор милиции в отставке Александр Никитин и Юрий Павлов - представитель общественности, принимавший активное участие в поиске материалов для музея.

После вручения документов гости посетили «Комнату истории» и познакомились с ее экспонатами. Участники встречи отметили важную роль этого музея в деле эстетического, патриотического и нравственного воспитания как сотрудников органов внутренних дел, так и их юных подопечных, многоплановую работу с которыми проводят подразделения ПДН.