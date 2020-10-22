Общество

Росгвардия напоминает псковичам о переносе сроков продления лицензий

Управление Росгвардии по Псковской области напомнает, что в период ограничительных мер в связи с эпидемией короновируса сроки разрешительных документов продлеваются до 1 декабря. Поэтому заявление на продление разрешительных документов необходимо подать до 1 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, до 1 декабря 2020 года переносятся сроки:

подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий, разрешений удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением лицензий на осуществление частной детективной и охранной деятельности, по которым срок подтверждения соответствия наступает в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года;

подтверждения соответствия (компетентности) работников юридических лиц с особыми уставными задачами обязательным требованиям, регулирующим общественные отношения в сфере оборота оружия и использования специальных средств (периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств), по которым сроки подтверждения соответствия (компетентности) наступают в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года.

Заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности принимаются в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуги (функций)».