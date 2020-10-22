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Общество

Иностранцам напомнили о мерах по урегулированию их правового положения в РФ в связи с COVID-19

23.10.2020 20:52|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области напоминает иностранным гражданам о порядке применения положений указа президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, указ распространяется на все категории иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию, как в визовом, так и в безвизовом порядке. В соответствии с указом течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта по 15 декабря, приостановлено.

В обозначенный период иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца.

Иностранные граждане, в период с 15 марта по 15 декабря изменившие свое место пребывания (прибывшие в новое место пребывания), подлежат постановке на учет в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина по адресу жилого помещения, срок действия которой истек в период с 15 марта по 15 декабря является действительной в течение 185 дней с даты окончания срока ее действия, указанного в отметке о регистрации иностранного гражданина по месту жительства, в том числе для получения государственных услуг, при условии, что данный иностранный гражданин обладает правом пользования указанным жилым помещением.

Вместе с тем, в случае обращения заявителей за предоставлением государственных услуг в сфере миграции, их предоставление осуществляется в полном объеме.

Для лиц, находящихся за пределами РФ и имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство, не засчитывается период с 15 марта по 15 декабря в срок действия указанных документов, а также нахождения за рубежом. Участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, аналогично не засчитывается указанный период в срок действия статуса.

С 16 июня иностранцы, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, которым срок временного пребывания продлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа, имеют право обратиться за переоформлением патента в порядке, предусмотренном законодательном РФ.

Относительно осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности следует учитывать, что внесенные изменения не относятся к продлению сроков действия разрешительных документов в сфере внешней трудовой миграции.

Теги: #иностранцы #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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