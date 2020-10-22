Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет, чем сегодня живет муниципалитет: о текущей ситуации с коронавирусом, о ходе реализации нацпроектов, модернизации сферы ЖКХ Островского района, а также о завершении ремонта цепных мостов в Острове.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Любов Кузнецова.

Свои вопросы Дмитрию Быстрову можно задать по телефону 56-73-72.