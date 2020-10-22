Общество

Великолукские волонтеры за день раздали горожанам более тысячи масок

Более тысячи медицинских масок раздали активисты великолукского волонтерского центра «Единой России» 22 октября у входа в крупный торговый центр в Великих Луках в рамках благотворительной акции «Береги себя». Вместе со средствами индивидуальной защиты волонтеры вручали горожанам памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Акция в Великих Луках носит не разовый, а регулярный характер. Волонтеры продолжат обеспечивать великолучан средствами защиты и в дальнейшем.

«Весной этого года, когда наша страна проходила острую фазу пандемии, активисты волонтерского центра "Единой России" раздавали жителям Псковской области средства индивидуальной защиты. Сейчас в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации эта работа продолжается, - рассказал об акции «Береги себя» депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. - Хочу еще раз напомнить жителям региона о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Призываю каждого проявить ответственность к соблюдению этих элементарных правил, которые помогут уберечь себя и своих близких, а, в конечном счете, – снизить темпы распространения коронавируса».