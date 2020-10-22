Общество

Псковская таможня вошла в тройку лидеров СЗТУ по взиманию платежей

За 9 месяцев 2020 года Псковской таможней перечислено в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 13,29 млрд рублей, что составляет 105 % от установленного задания.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, по итогам третьего квартала текущего года Псковская таможня вошла в тройку лидеров среди таможен Северо-Западного таможенного управления по объемам взимания в федеральный бюджет таможенных платежей.

Через таможенные посты Псковской таможни за 9 месяцев проследовало более 201 тысячи грузовых транспортных средств, 145 тысяч легковых автомобилей, 305 тысяч железнодорожных вагонов и более 2 тысяч автобусов.

За 9 месяцев таможней возбуждено 2159 дел об административных правонарушениях и 52 уголовных дела.