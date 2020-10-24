Общество

Профессиональный праздник сотрудники Псковской таможни встретят на рабочих местах

Сегодня, 25 октября, - День таможенника Российской Федерации. Свой профессиональный праздник сотрудники Псковской таможни встретят на своих рабочих местах.

Несмотря на принятые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники таможни продолжают нести свою службу в круглосуточном режиме, осуществляя контроль за перемещением различных категорий товаров, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева.

«Таможенная служба является важным инструментом поддержки и укрепления экономической стабильности государства, - отметил начальник Псковской таможни Сергей Дьячков. - От имени коллектива Псковской таможни и от себя лично сердечно поздравляю должностных лиц таможни и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником российских таможенников. Желаю крепкого здоровья, профессионального роста и успехов, выдержки и терпения, жизненного оптимизма и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества».

Напомним, 25 октября (4 ноября) 1653 года царем Алексеем Михайловичем был подписан указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров», положивший начало созданию единой таможенной системы на Руси. 25 октября 1991 года по указу президента России был образован Государственный таможенный комитет (ГТК) России, который в сентябре 2004 года был переименован в Федеральную таможенную службу.

День таможенника Российской Федерации установлен указом президента РФ в 1995 году.