Общество

Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подведут 26 октября

Союз садоводств Псковской области информирует, что 26 октября в 15:00 в проектном офисе «Команда 2018» состоится презентация итогов проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе садоводств, проект который реализуется с 1 июля по 31 октября с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В связи с указом губернатора о соблюдении мер санитарного режима, количество участников мероприятий ограничено - не более 30 человек.

Запись на мероприятие по телефонам 68-21-73, 8-900-999-77-00.

Напоминаем, проект направлен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание любви к большой и малой Родине у детей дошкольного и школьного возраста, а также на связь поколений, поддержку здорового образа жизни, адресную помощь малоимущим семьям, в том числе многодетным семьям.

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:

Создан отряд волонтеров. Организован и проведен фотоконкурс на самый красивый участок «Цветущие сады детей Победы» с историями участников о том, как повлияла война на жизнь их семей. Организован и проведен конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского района. Организована и проведена благотворительная акция «Поделись с ближним», в рамках которой собрано и передано школе-интернату 603 кг излишков овощей и фруктов для помощи 130 малоимущим семьям. Акция продолжается до сих пор. Подробности можно узнать здесь: https://www.souzsntpo.ru/podelissblizhnim. Организована и проведена крупномасштабная городская выставка-конкурс «Дары 75-ой осени Победы». Победители и участники награждены ценными призами и подарками. В выставке приняли участие 37 дошкольных учреждений, 14 школ и 13 садоводческих товариществ, предоставив на выставку, в общей сложности, более 380 композиций. С фотографиями всех экспонатов, предоставленных на выставку, можно ознакомиться в группе Союза садоводств Псковской области (https://vk.com/souzsntpo) в соцсети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-193405063_277467945 или на сайте Союза садоводств Псковской области https://www.souzsntpo.ru.

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 19.