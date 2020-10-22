Общество

Сергей Миронов заразился коронавирусом

Председатель «Справедливой России» и лидер фракции партии в Госдуме Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно в связи с положительным тестом на коронавирус. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам. Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью», - сообщил Сергей Миронов.