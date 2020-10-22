Общество

В городе Дно откроется центр поддержки нуждающихся семей «Ради жизни»

В городе Дно откроется социальный центр поддержки нуждающихся семей «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Дети - наше будущее».

В социальном центре люди, нуждающиеся в поддержке, смогут получить вещевую, продуктовую помощь, канцелярские принадлежности и другое.

Председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова уже привезла в Дновский социальный центр необходимое для работы оборудование, одежду для нуждающихся семей и канцелярские товары. Сотрудники центра в настоящее время разбирают вещи и готовят их для передачи нуждающимся семьям Дновского района.

На базе районного культурного центра будет организована работа швейных и столярных мастерских по предоставлению услуг по мелкому ремонту одежды, мебели. Также планируется организация разнообразных мастер-классов и занятий для детей.