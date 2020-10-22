Общество

В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски

Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как убедить их носить маски и перчатки, а также использовать антисептик, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Эти средства не дают стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, однако серьезно понижают вероятность заражения. В общественных местах пользоваться ими необходимо, но не все относятся к этому серьезно. Одна из причин такого поведения — финансовая. Люди, как заметил, депутат, не хотят тратиться на маски и антисептики

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — отметил Нилов.

По его словам, купить маску даже в розницу можно за три рубля. Что касается антисептиков, то депутат считает, что к их использованию подтолкнет социальная реклама. Она же важна и для пенсионеров, которые, как полагает депутат, составляют существенную часть от пренебрегающих рекомендации врачей людей, пишет РИА Новости.

«Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», – подчеркнул Нилов.

Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают, предположил собеседник радиостанции.

Так называемый масочный режим — обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах — действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки, в том числе в Псковской области.