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Общество

Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области

23.10.2020 14:07|ПсковКомментариев: 0

319 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области по состоянию на 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области». 

Из них 220 пациентов с внебольничной пневмонией, с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями - 14 человек. Никто из пациентов не подключен к аппаратам искусственного дыхания.

Госпитализированные больные размещаются в великолукском и псковском корпусах областной инфекционной больницы, а также в Псковской городской больнице. Загрузка коечного фонда - около 60%.

Как пояснили в комитете по здравоохранению, госпитализируются только пациенты в среднем и тяжелом состоянии. Это состояние определяется по целому ряду критериев: степень одышки, температура, заложенность грудной клетки и так далее. Во время первичного осмотра, когда ставится диагноз, врач осматривает пациента и принимает решение, куда его определить: в стационар или на амбулаторное лечение.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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