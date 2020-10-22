Общество

Ольга Евстигнеева: Перехода на карту «Мир» для получения выплат бояться не нужно

Перехода на карту «Мир» для получения выплат и пособий бояться не нужно. Такое мнение высказала председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева 23 октября на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Она напомнила, что перейти на национальную платежную систему можно до 31 декабря текущего года.

Причем оформить карту можно в любом банке, ограничений нет.

Ольга Евстигнеева отметила, что с 1 октября на банковские реквизиты карты зачисляются денежная выплата на третьего и последующих детей, пенсии и другие соцвыплаты из ПФР, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, выплаты за воздействие радиации.

Ольга Евстигнеева рассказала, что выплаты на третьего и последующих детей в Псковской области получают 3840 человек, на 2020 год в региональном бюджете на эти цели было предусмотрено 495 млн рублей.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет получают 17564 человек, в региональном бюджете на 2020 год на это предусмотрено 1 млрд 158 млн рублей.

Ольга Евстигнеева отметила, в случае, если получатель выплаты живет в отдаленном районе и не имеет возможности получить карту, то он может получать выплаты на сберкнижку.

Если же у гражданина нет счетов и нет карты «Мир», то банк откроет счет для получателя выплаты и уведомит об этом клиента, который сможет в удобное время получить пособие.