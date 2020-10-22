Общество

Невельские волонтеры оцифровали 127 связанных с войной памятных мест

В Невельском районе в рамках федерально проекта «Я.Помню» и партийного проекта «Историческая память» активисты волонтерского центра «Единой России» завершили оцифровку 127 памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Материалы для оцифровки собирали активисты партии, волонтеры Победы, специалисты МБУ «Лидер», члены поискового отряда «Гвоздика», педагоги и учащиеся местных школ, специалисты администраций сельских поселений, работники управления образования, управления физической культуры и спорта администрации Невельского района.

Во время создания интерактивной карты памятных мест волонтеры провели большую работу по поиску, съемке и сбору информации о достопримечательностях края, а также уборку и благоустройство территорий вокруг памятников.

Кроме того, в рамках проекта «Я.Помню» и партпроекта «Историческая память» в Невеле были открыты две мемориальные доски в память о героях Великой Отечественной войны и оформлена новая экспозиция в музее истории Невеля.

«Наш волонтерский центр предоставил для федерального проекта материалы об известных и малоизвестных памятных местах района, - рассказал секретарь Невельского местного отделения «Единой России», председатель Собрания депутатов Невельского района Виктор Зуев. – Естественно, в интерактивную карту была включена информация о воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз, где покоятся более 2000 героев, павших в октябре-декабре 1943 года во время освобождения Невельского района. Интересна история памятника. Мемориал установлен сразу после освобождения этой территории от немецко-фашистских захватчиков. Работу выполняли бойцы тех частей, что освобождали этот район. При сооружении памятника использовали природный камень и оружие поверженного врага».

Виктор Зуев рассказал также о работе по оцифровке известного мемориала на центральном воинском захоронении в Невеле.

«Этот памятное место очень значимо для региона. На мемориальном комплексе расположено воинское захоронение, арка 1944 года постройки, а также обелиски казахским воинам, павшим на Невельщине, и мемориальные доски в память о сожженных захватчиками деревнях. Здесь же представлены образцы военной техники», - пояснил он.

По словам секретаря Невельского местного отделения партии, волонтерами были оформлены материалы и о малоизвестных воинских захоронениях, расположенных далеко от населенных пунктов и автомобильных дорог.

«Общественники провели работу по оцифровке воинского захоронения, которое находится в 25 км от деревни Туричино. Немногие знают про этот памятник. Раньше там была деревня Мякинчино, и ее жители бывали на захоронении, теперь, когда деревни больше нет, к памятнику редко приходят люди», - отметил Виктор Зуев.

Напомним, в год празднования 75-летия Победы организационный комитет «Наша Победа» совместно с министерством обороны РФ, движением «Волонтеры Победы», Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом объединили свои усилия, чтобы создать единую интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. Проект, получивший название «Я.Помню», позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России.