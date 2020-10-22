Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви

Финалистки конкурса «Мисс Псков-2020» стали моделями, рекламирующими обувь. Площадкой для фотосъемки стал магазин M Style shoes, который располагается в торговом комплексе «ПИК60», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Девушкам предстояло за определенное время прорекламировать предложенную пару обуви. К фотосъемке полуфиналисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлева, Анастасия Ламкова, Анастасия Белякова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина, Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Аркадий Берсименко.