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Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви

23.10.2020 15:51|ПсковКомментариев: 0

Финалистки конкурса «Мисс Псков-2020» стали моделями, рекламирующими обувь. Площадкой для фотосъемки стал магазин M Style shoes, который располагается в торговом комплексе «ПИК60», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Девушкам предстояло за определенное время прорекламировать предложенную пару обуви. К фотосъемке полуфиналисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

 

Визажисты проекта: Евгения КальюОльга ЖуравлеваАнастасия ЛамковаАнастасия Белякова. Мастера по прическам проекта: Юлия ЯковлеваЕкатерина ДружининаАнастасия Лямина. Фотограф проекта - Аркадий Берсименко.

Теги: #Акваполис #мисс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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