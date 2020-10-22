Общество

Псковский городской суд изменил режим работы

Псковский городской суд ограничил доступ лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Как сообщает сайт суда, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично изменен режим работы Псковского городского суда в период до 1 ноября включительно:

- приостановлен личный прием граждан председателем суда, заместителем председателя суда;

- процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почтовой связи или же через электронный сервис «Подача процессуальных документов в электронном виде», расположенный в вертикальном меню интернет-страницы суда;

- для подачи обращения непроцессуального характера можно воспользоваться сервисом «Обращения граждан», расположенным в вертикальном меню интернет-страницы суда;

- доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен.

Все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием.

Вход в здание суда участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. Также в здании суда, в том числе в помещениях канцелярий, следует соблюдать социальную дистанцию.

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно.