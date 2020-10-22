Общество

«Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук

Программа системной культурно-просветительской работы «Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук для посетителей с ограниченными возможностями здоровья в рамках партийного проекта «Единая страна - доступная среда». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы давно и тесно сотрудничаем с Всероссийским обществом слепых, с отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, с клубом молодых инвалидов "Верные друзья". Сотрудники музея прошли специальное обучение, у них есть документы, которые разрешают им работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы можем и должны сделать музей доступным для маломобильных граждан. Для этого и создана программа "Точка опоры", в рамках которой будут проходить лекции, встречи с экспертами, мастер-классы. Запланированы и выставки, в которых люди с ограниченными возможностями здоровья будут не только зрителями, но и равноправными участниками. Также будут организованы мероприятия в онлайн-режиме», - рассказала директор краеведческого музея Наталья Каменская.

В рамках программы «Точка опоры» уже прошла первая интерактивная лекция для слабовидящих об истории российской военной экипировки и оружия. Мероприятие провел активист «Единой России», зампредседателя общественной организации «Ветераны вооруженных сил города Великие Луки и Великолукского района» Вячеслав Сизов. Участники лекции не только послушали его рассказ, но и смогли подержать в руках военные экспонаты.

«Лекция прошла в виде активного диалога. Посетители задавали вопросы об истории возникновения некоторых видов оружия, а также о предметах российской военной формы и получали на них компетентные ответы», - поделилась своими впечатлениями от мероприятия заведующая выставочным отделом музея Светлана Ткачева. – Следующим мероприятием программы "Точка опора" станет интерактивная экскурсия для людей с ограниченными возможностями с посещением выставки "Сквозь пожары", которая находится в малом зале музея».