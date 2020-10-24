Общество

Александр Котов: К дню автомобилиста причастен каждый участник дорожного движения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона с профессиональным праздником - Днем автомобилиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День работников автомобильного транспорта несколько отличается от привычного профессионального праздника – причастность к нему имеет практически каждый участник дорожного движения. Это справедливо, но все же в первую очередь слова благодарности и поздравлений в этот день обращены к тем, кто трудится в транспортной отрасли. Это водители, инженерно-технические работники, руководители автотранспортных предприятий, кондукторы, сотрудники ремонтных служб», - отмечается в поздравлении.

Общая протяженность автомобильных дорог Псковской области составляет более 23 тысяч километров. Автобусная маршрутная сеть состоит из 465 маршрутов, подавляющее большинство которых является социально-значимыми. Количество человек, перевезенных автотранспортными предприятиями региона за год, исчисляется миллионами. По мнению Александра Котова, эти цифры говорят сами за себя – значимость и ответственность работников автомобильного транспорта невозможно переоценить.

«От всей души желаю работникам автотранспортных предприятий региона, ветеранам и всем автомобилистам здоровья, благополучия и, самое главное, безаварийных дорог», - поздравил с праздником Александр Котов.