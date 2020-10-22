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Общество

Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик»

23.10.2020 17:41|ПсковКомментариев: 4

Активисты партии «Единая Россия» высадили 45 деревьев в рамках акции «Сад памяти» и партийного проекта «Чистая страна» в сквере «Кораблик» в Пскове 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

К памятной акции присоединились более 50 псковичей, среди них - секретарь регионального отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская, депутаты областного и городского уровня, секретари первичных партийных отделений, активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и жители города.

Участники акции высадили в сквере саженцы таких плодовых деревьев, как орех, фундук, боярышник, а также несколько разновидностей клена.

«В этом году наша страна отмечает 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Сегодня мы посадили «Сад памяти» в Пскове в знак благодарности героям за мирное небо над головой. Каждую весну, когда на деревьях будут распускаться листья, этот сад будет напоминать нам о Великой Победе!» - отметила Елена Полонская.

Теги: #Единая Россия #благоустройство #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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