Общество

Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик»

Активисты партии «Единая Россия» высадили 45 деревьев в рамках акции «Сад памяти» и партийного проекта «Чистая страна» в сквере «Кораблик» в Пскове 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

К памятной акции присоединились более 50 псковичей, среди них - секретарь регионального отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская, депутаты областного и городского уровня, секретари первичных партийных отделений, активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и жители города.

Участники акции высадили в сквере саженцы таких плодовых деревьев, как орех, фундук, боярышник, а также несколько разновидностей клена.

«В этом году наша страна отмечает 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Сегодня мы посадили «Сад памяти» в Пскове в знак благодарности героям за мирное небо над головой. Каждую весну, когда на деревьях будут распускаться листья, этот сад будет напоминать нам о Великой Победе!» - отметила Елена Полонская.