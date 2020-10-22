Общество

«Акценты» Донецкого: Пуля вместо маски, «эффект Турчака» и унылый Псков

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Нам с ним жить». Статистика заболеваемости КОВИД-19 ставит новые анти-рекорды.

Вслед за «партией власти». Ряд псковских политиков заявили о том, что намерены баллотироваться в Госдуму и Псковское областное Собрание.

По пересеченной местности. В Пскове продолжается ремонт центральных улиц.

Начнем выпуск с неизбежной в наши дни коронавирусной темы. Многим она уже явно надоела, но ничего не поделаешь: вторая волна заболеваемости КОВИД-19, увы, бьет все отрицательные рекорды. В четверг число подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 41 миллион 100 тысяч, увеличившись за 24 часа более чем на 423 тысячи, что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов составило к 23 октября 1 миллион 130 тысяч случаев.

В России всю неделю суточное число заразившихся превышает цифру в 16 тысяч. На 23 октября суточное число зараженных составило рекрдные 17340 случаев! Сравним с весной, когда 12 тысяч казались запредельными. Псковская область по своей статистике не исключение. Вчера впервые за полгода эпидемии суточное число заболевших превысило сотню – всего 109 случаев за сутки. Плюс к тому количество случаев заражения COVID-19 в регионе преодолело психологическую отметку в 7 тысяч: с начала пандемии в Псковской области выявлено уже 7011 подтвержденных случаев.

На этом фоне вроде бы как-то излишне рассуждать о пользе или вреде индивидуальных средств защиты – пресловутых масках и перчатках, однако яростные споры, особенно в интернете, продолжаются с прежним энтузиазмом. Многие всерьез уверены, что как раз масочный режим и подогревает уровень конфликтности. А в реале доходит даже до мордобоя и стрельбы. Дикий случай произошел у наших соседей в Великом Новгороде. В среду, 21 октября, в автобусе городского маршрута некий пассажир без маски отказался выполнить требования кондуктора и выйти. В конфликт вмешался другой пассажир, который в итоге, как это часто бывает в подобных ситуациях, и пострадал.

Как сообщается, сначала нарушитель масочной дисциплины напал на пассажира, сделавшего замечание, с кулаками, несколько раз ударил его по лицу, а потом достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в ногу. Полицейские задержали «буйного безмасочника», тридцатишестилетнего новгородца, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство».

Так что, уважаемые пассажиры, делайте выводы: стоит ли вмешиваться в конфликты по столь ничтожному поводу? Мало ли что у ближнего твоего на уме и, тем более, в кармане? Между тем, согласно опросу, проведенному ПЛН, считают маски бесполезными 23% респондентов, а 43% к призыву сообщать о нарушителях масочного режима в полицию относятся негативно. Еще 10% проголосовавших считают, что бороться с безмасочниками должны кондукторы и пассажиры. И, похоже, учитывая инцидент в Великом Новгороде, эти 10% правы на «все сто».

Завершая тему, добавлю, что, несмотря на все тяжкие, вчера президент страны Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме «Валдай», заявил, что в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам и режиму нерабочих дней, которые были весной. Так что локдауна, которым пугали нас некоторые чересчур истеричные публицисты либерального толка, судя по заявлениям верховного, все-таки не будет. И это единственное, что пока радует в потоке тревожных новостей о коронавирусе.

КОВИД КОВИДом, а политическую жизнь в стране никто не отменял. На прошлой неделе экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал громкое заявление о том, что в 2021 году намерен принять участие в региональных парламентских выборах, то есть стать депутатом Псковского областного Собрания. Тем самым бывший губернатор и один из главных функционеров «партии власти» дал как бы старт предвыборной кампании как в местный парламент, так и в Думу.

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На этой неделе многие региональные лидеры системной оппозиции подтвердили свои политические амбиции, что я бы назвал «эффектом Турчака». Вслед за фронтменом «партии власти» решили выступить его оппоненты. Самым конкретным оказался депутат Псковской городской Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, который в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове так прямо и заявил: намерен, мол, принять участие в выборах и в Псковское областное Собрание, и в Госдуму. Причем на выборы эсер пойдет как по партийным спискам, так и по округу.

Цитирую Олег Брячака: «Как политик, руководитель регионального отделения парламентской партии я просто обязан принимать участие в выборах. Важно, чтобы в парламентах на всех уровнях не было доминанты одной политической силы».

Депутат Собрания от ЛДПР Антон Минаков был несколько скромней в своих желаниях, он пока четко определил только свое желание переизбраться в региональный парламент, про Госдуму умолчал, зато гарантирует самое активное участие жириновцев в выборах в Собрание, цитирую Антона Минакова: «На выборы в Псковское областное Собрание будут выдвинуты кандидаты по всем округам. Перед этим все претенденты пройдут тщательный отбор на предмет соответствия требованиям, выдвигаемым Высшим советом. <…> Кроме того, они должны выдвигаться по тем округам, в которых они живут и в которых их знают».

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, по своему обыкновению, прямо на вопрос о парламентских амбициях не ответил, но констатировал, что – цитирую: «Избирательная кампания будет очень жесткой». При этом главный «яблочник» Псковщины отметил, что местное отделение партии уже приступило к подготовке к выборам в областное Собрание. На большом совещании 10 октября в Пушкиногорском районе «яблочники» обсудили все псковские политические новости, в том числе изменившуюся схему избирательных округов: «Нам нужно понять, какие возможности дает эта новая избирательная схема и этими возможностями воспользоваться, - сказал Шлосберг в программе «Сообразим на троих», - потому что любая система выборов – это обоюдоострая ситуация. Создавая сложности для оппозиции, власти создают сложности и для себя. Это борьба, будем бороться».

Здесь замечу, что ранее однопартиец Шлосберга, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков не исключил, что будет баллотироваться в состав областного Собрания, цитата: «Уровень Госдумы я для себя все-таки не рассматриваю. Это вопрос обсуждения, кто будет кандидатом от «Яблока» по Псковской области. А что касается областного Собрания — почему нет? Это моя обязанность как политика - участвовать в избирательных кампаниях более высокого уровня, когда я понимаю, что способен привнести что-то новое в парламент».

Что до коммунистов, то они, как обычно тянут резину, во всяком случае персек Псковского обкома Петр Алексеенко попросил радиослушателей дождаться результатов отчетно-выборной конференции, которая пройдет этой осенью. Мало ли какие нас ждут сюрпризы? Действительно, а может коммунистическое болото псковского розлива всколыхнется и исторгнет из трясины какие-то новые кандидатуры? Буквально сегодня в обед мы узнали, опять же, из прямого эфира «Эха Москвы» в Пскове, что Петр Алексеенко принял решение покинуть пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ. Отчетно-выборная конференция пройдет 28 ноября. «Делегаты избраны, они дают свои предложения по руководящим органам, в том числе по первому секретарю, составу бюро», - уточнил Петр Алексеенко.

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Как раз вчера известный политолог Александр Кынев выдал экспертную оценку, что наибольшей популярностью (а значит, и шансами на избрание) по итогам прошедших летом избирательных кампаний у КПРФ обладают молодые кандидаты. У нас имеется такой – молодой и амбициозный Дмитрий Михайлов, который намедни, кстати, отметил сорокалетний юбилей. Возможно, кандидатура Михайлова разгонит застарелую ряску с поверхности заросшего тиной, затхлого зюгановского пруда?

Закруглю парламентскую тему на событии символическом: в Пскове, в «Сквере народовластия», что близ храма Косьмы и Домиана с Примостья на пересечении улиц Труда и Леона Поземского, торжественно открыли Памятник вечевому колоколу, который, как мы помним из истории, 510 лет назад был снят москвичами с колокольни Троицкого собора и навсегда увезен из Пскова, как написал автор «Повести о псковском взятии», цитирую: «А Третьяк им на вече передал просьбу великого князя, первое новое установление: «...чтобы не было у вас веча, и колокол бы вечевой сняли долой»... И заплакали тут горько псковичи. Как не выплакали они глаз вместе со слезами, как не разорвалось их сердце!.. спустили вечевой колокол со святой живоначальной Троицы, и начали псковичи, глядя на колокол, плакать по своей старине и прежней воле... И так прошла слава псковская!».

И вот, спустя 510 лет, вечевой колокол вернулся в Псков в виде кованой скульптуры. О вкусах спорить не будем, заметим только, что нынешний «колокол» призван как бы символизировать некую связь демократических традиций: от Веча к Советам и далее – к сегодняшнему Псковскому областному Собранию, и вся эта фантасмагория, на мой взгляд, выглядит несколько сомнительно. Просто потому, что за все 510 лет владычества Москвы настоящая демократия, дай бог, если лет на 15 у нас в Пскове и окрестностях и задержалась. В остальное время никаким «народовластием», извините, и не пахло, а наблюдались разные царизмы, империи, диктатуры и социалистические централизмы.

Кстати, я так и не понял, почему авторы скульптуры, набив на колокол надписи «Вече-Советы-Собрание», напрочь забыли про «Псковскую городскую Думу», которая, между прочим, ведет свою славную историю аж с восемнадцатого века: Псковская Дума была создана в 1785 году указом Екатерины Великой и просуществовала вплоть до 1918 года, когда ее упразднили большевики. Ребята, извините, Дума-то у вас где? Не государственная, а наша – родная, псковская, муниципальная.

В завершение обзора – буквально несколько слов про Псков, вот уже года полтора как минимум переживающий большую дорожную стройку. Повод для высказывания – очередное трехсуточное закрытие для проезда автотранспорта псковских мостов, на этот раз кроме Троицкого (Советского) моста, на три дня закрыли площадь Героев-десантников и мост имени 50-летия Октября. Причина, понятно, одна: в связи с проведением дорожных работ. Народ, естественно, матерится в бога-душу-мать и недоумевает: зачем одновременно мосты закрывать? Неужели нельзя спланировать логистику закрытия как-то по-другому?

Можно, разумеется, все свалить на дорожников, точнее, на подрядчиков, которые и не собирались как-то согласовывать друг с другом ремонтные работы. У нас это не принято. Спрашивается, а зачем нам городские власти? Чиновники о чем-то думают? В результате – транспортный коллапс примерно часов с двенадцати дня. Надо было бы, все четыре моста в Пскове закрыли бы.

Я, конечно, слегка утрирую, но получается, что жители как бы по определению должны радоваться тому, что дороги у нас ремонтируются, и мужественно переживать все бытовые неурядицы, организованные в связи с ремонтом.

В последние годы, признаем, - реконструкция улиц идет с большим размахом. Что же вам еще нужно, скобари? Не делают улицы – плохо. Ремонтируют – еще хуже. Так, что ли, получается? Миллионы бюджетных рублей осваиваются, работы худо-бедно идут. Да, неудобно, местами приходится пробираться по пересеченному ландшафту, но надо потерпеть. Да, раскопанные улицы город не красят и с наступлением осени выглядят особенно уныло. Да, не совсем очей очарованье.

Выступлю в несвойственной мне роли успокоителя и оптимиста. Рано или поздно закончатся и ненавистный коронавирус, и нынешние раскопки в центре. При этом наверняка начнутся другие. Отнесемся к этому философски, как к дурной погоде в октябре. В наших широтах на климат вообще грех жаловаться. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий