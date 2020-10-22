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Общество

Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку»

23.10.2020 22:00|ПсковКомментариев: 1

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

«Дистанционное обучение не носит массового характера, и мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат. Потому что никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения», - сказал Кравцов в интервью телеканалу «Россия-1».

Он отметил, что дистанционное обучение в школах может вводиться по ряду объективных причин, в том числе если класс или школа ушли на карантин, или как в Москве для старших классов, чтобы стабилизировать ситуацию. В Москве с 19 октября ученики с 1 по 5 классы вернулись после 2-недельных каникул в школы, а ученики постарше перешли на дистанционное обучение.

Кравцов напомнил, что Минпросвещения разработало систему цифровой образовательной среды, которая помогает традиционной системе обучения.

Теги: #школа #коронавирус #дистанционное обучение #минпросвещения
Источник: Псковская Лента Новостей
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