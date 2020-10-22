Общество

Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена»

Псковские школьники принимают участие в конкурсе «Большая перемена». Масштабный проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» дает возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации Пскова, конкурс проводится по 9 тематическим направлениям: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай Добро!», «Познавай Россию!», «Помни!».

300 победителей финального этапа конкурса из числа учащихся 10-х классов получат «Детский капитал» в размере 1 млн рублей. 300 победителей финального этапа из числа учащихся 8-9 классов получат «Детский капитал» в размере 200 тысяч рублей, а 20 лучших школ, выявляемых по итогам суммарного рейтинга участников конкурса и педагогов, получат 2 млн рублей на развитие образовательной организации.

Заявки на участие в конкурсе подали более миллиона старшеклассников - учеников 8-10 классов.

В полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Северо-Западном федеральном округе принимают участие 19 учащихся из 10 муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова.

Полуфинал «Большой перемены» в Северо-Западном федеральном округе проходит на территории лагеря «Россонь» Ленинградской области в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В конкурсных испытаниях первой смены приняли участие 6 учащихся 9-10 классов из школы №2, лицея «Развитие», ППК, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Гуманитарного лицея.

22 октября стартовала вторая смена, в которой принимают участие 13 выпускников из лицея №8, школы №12, лицея «Развитие», ЕМЛ №20, ППК, технического лицея, ПИЛГ, Гуманитарного лицея и школы №47.

Финал «Большой перемены» состоится в Москве в начале ноября.

Также в рамках проекта «Большая перемена» проводился кастинг на роль в научно-фантастическом мюзикле «Большая перемена. Будущее зависит от тебя». В основной актерский состав мюзикла вошел ученик школы №47 Денис Долгов. В течение двух недель он будет находиться в образовательном центре «Артек» и выступит перед финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».