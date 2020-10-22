Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», - цитирует Горелова ТАСС.

Он подчеркнул, что пока в стране не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет. По его словам, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс. «Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. "Драконовские" меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения», - заключил эксперт.

Горелов также отметил, что показатели статистики по новым выявленным случаям заражения не должны пугать.

В последнее время в стране выявляют все больше заразившихся - в пятницу оперативный штаб сообщил сразу о 17 340 подтвержденных за сутки случаях, что заметно превысило предыдущий максимум, зарегистрированный во вторник.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом - менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», - сказал он.

Горелов пояснил, что, для того чтобы вирус перестал циркулировать, у населения должна быть соответствующая иммунная прослойка. По его словам, о приостановлении распространения инфекции возможно будет говорить только тогда, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70%. «Поэтому пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим», - считает эксперт.