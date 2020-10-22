Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Выиграй авиабилеты в Калининград
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
спастись от косолапого
Инвестиции в период COVID-19
Цифровая пятилетка в Псковской области
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 22.10.2020 12:560 Торжественная отправка призывников в армию состоялась в Пскове 24.10.2020 09:130 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад 23.10.2020 22:570 В Бежаницком районе выявлены нарушения при вакцинации детей 23.10.2020 22:370 Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена» 23.10.2020 22:257 Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время 23.10.2020 22:002 Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку»
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад

24.10.2020 09:13|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», - цитирует Горелова ТАСС.

Он подчеркнул, что пока в стране не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет. По его словам, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс. «Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. "Драконовские" меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения», - заключил эксперт.

Горелов также отметил, что показатели статистики по новым выявленным случаям заражения не должны пугать.

В последнее время в стране выявляют все больше заразившихся - в пятницу оперативный штаб сообщил сразу о 17 340 подтвержденных за сутки случаях, что заметно превысило предыдущий максимум, зарегистрированный во вторник.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом - менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», - сказал он.

Горелов пояснил, что, для того чтобы вирус перестал циркулировать, у населения должна быть соответствующая иммунная прослойка. По его словам, о приостановлении распространения инфекции возможно будет говорить только тогда, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70%. «Поэтому пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим», - считает эксперт.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 553 человека
24.10.2020, 09:200 Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной» 24.10.2020, 09:130 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад 23.10.2020, 22:570 В Бежаницком районе выявлены нарушения при вакцинации детей 23.10.2020, 22:370 Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена»
23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в научной конференции, посвященной объектам культурного наследия 23.10.2020, 22:257 Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время 23.10.2020, 22:002 Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку» 23.10.2020, 21:381 «Липовый» следователь с ружьем и 80 млн рублей задержан за рулем «Мерседеса»
23.10.2020, 21:141 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills хотят сделать обязательным 23.10.2020, 20:520 Иностранцам напомнили о мерах по урегулированию их правового положения в РФ в связи с COVID-19 23.10.2020, 20:353 Глава ВОЗ предрек очень тяжелые месяцы пандемии 23.10.2020, 20:210 Росгвардия напоминает псковичам о переносе сроков продления лицензий
23.10.2020, 19:483 Мужчину в черном продолжает искать великолукская полиция 23.10.2020, 19:310 «Акценты» Донецкого: Пуля вместо маски, «эффект Турчака» и унылый Псков 23.10.2020, 19:240 Михаил Ведерников предложил увеличить субсидии дотационным регионам на создание ФОКОТов 23.10.2020, 19:160 Состоялась встреча новых участников стипендиального проекта Детского фонда
23.10.2020, 19:094 О развитии спорта в Псковской области рассказал Михаил Ведерников на совещании полпреда 23.10.2020, 19:013 Псковстату требуются два холодильника при подготовке к переписи населения 23.10.2020, 18:520 Невельские волонтеры оцифровали 127 связанных с войной памятных мест 23.10.2020, 18:380 Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
23.10.2020, 18:280 «Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук 23.10.2020, 18:140 Более 3 млн рублей выделено псковским предприятиям на возмещение затрат по оплате труда инвалидов 23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля 23.10.2020, 18:000 Режим работы пунктов пропуска Эстонии и Латвии изменится с 25 октября
23.10.2020, 17:520 Министерство-кэп и его бесполезные усилия 23.10.2020, 17:477 Система отопления в доме №21 на улице Гражданской в Пскове заработает к выходным 23.10.2020, 17:440 Себежский районный суд отклонил иск о признании выборов главы муниципалитета незаконными 23.10.2020, 17:419 Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик»
23.10.2020, 17:280 Народная общага 23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок 23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла 23.10.2020, 16:431 Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ
23.10.2020, 16:420 Ассоциация управляющих организаций и предприятий ЖКХ создана в Псковской области 23.10.2020, 16:414 Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов 23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:300 Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть
23.10.2020, 16:270 Псковский форум работающей молодежи может стать ежегодным 23.10.2020, 16:260 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове 23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 16:134 Александр Козловский озвучил задачи псковских единороссов на выборах-2021
23.10.2020, 16:100 Винтажных кукол попытался провезти иностранец через границу в Себежском районе 23.10.2020, 16:071 Псковский городской суд изменил режим работы 23.10.2020, 16:030 Нарушитель заплатит более 5 млн рублей за незаконный провоз лесоматериалов в Пыталовском районе 23.10.2020, 16:010 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
23.10.2020, 15:540 Спикеры заксобраний СЗФО договорились о дистанционной межпарламентской работе 23.10.2020, 15:510 Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви 23.10.2020, 15:428 В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове
23.10.2020, 15:334 Дети. Школа. Карантин 23.10.2020, 15:150 Трактор за 24 тысячи евро подарили Красногородской коррекционной школе 23.10.2020, 15:110 Русло реки Великой планируют расчистить в Острове 23.10.2020, 15:080 Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое
23.10.2020, 15:040 Ольга Евстигнеева: Перехода на карту «Мир» для получения выплат бояться не нужно 23.10.2020, 14:590 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 23.10.2020, 14:511 Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове 23.10.2020, 14:490 Пикет против закрытия инфекционного отделения в Невеле пройдет 31 октября
23.10.2020, 14:470 Небольшой дождь ожидается в Псковской области в субботу 23.10.2020, 14:390 Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог» 23.10.2020, 14:150 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 23.10.2020, 14:140 Эффективность использования потенциала исторических поселений обсудят в областном Собрании
23.10.2020, 14:131 Михайлов и Мурылев могут представить КПРФ на выборах в Госдуму в Псковской области 23.10.2020, 14:075 Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области 23.10.2020, 14:014 В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски 23.10.2020, 13:470 Дом на улице Ставского в Великих Луках отремонтирован с опережением срока
23.10.2020, 13:391 Амбициозные задачи по ремонту дорог ставит глава Островского района 23.10.2020, 13:370 Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда из-за поправок в устав 23.10.2020, 13:340 Из-за доступной ипотеки в России ухудшился выбор жилья - риэлторы 23.10.2020, 13:291 Псковская таможня вошла в тройку лидеров СЗТУ по взиманию платежей
23.10.2020, 13:200 Игорь Максимов обсудил с сотрудниками ПТС работу в условиях пандемии 23.10.2020, 13:080 В городе Дно откроется центр поддержки нуждающихся семей «Ради жизни» 23.10.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 23.10.2020, 13:064 Владелица убитого пса Пифа побывала на очной ставке с предполагаемым убийцей
23.10.2020, 12:510 Назад в прошлое 23.10.2020, 12:474 Видеофакт: Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте 23.10.2020, 12:441 Корректировка графика вывоза ТКО возможна в Пскове 23-26 октября 23.10.2020, 12:370 Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подведут 26 октября
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.