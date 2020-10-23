Общество

Псковские единороссы помогли благоустроить двор на Рижском проспекте

В Пскове прошел субботник по благоустройству двора дома №29/31 по Рижскому проспекту. В нем приняли участие более 50 жителей города. Экологическое мероприятие поддержали секретарь регионального отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская, областные и городские депутаты фракции партии, секретари первичных партийных отделений и активисты волонтерского центра партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Единороссы демонтировали старую изношенную песочницу во дворе, вывезли с площадки покрышки, завезли 20 кубометров плодородной земли для обустройства палисадника, а местные жители во время субботника посадили 10 молодых деревьев.

«Субботник во дворе дома по Рижскому проспекту – это инициатива самих жителей, которую с удовольствием поддержали партийцы. Жильцы дома принимали активное участие в благоустройстве двора – высадили саженцы, обеспечили водоснабжение для их полива. Приятно, что субботники становятся доброй традицией, объединяющей людей, которые заботятся о своем дворе и о своем городе, пытаются сделать его чище, лучше, красивее», - сказал участник акции, секретарь первичного партийного отделения №33 города Пскова Павел Андреев.