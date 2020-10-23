Общество

Врача, бойца и водителя ищет псковский ОМОН

ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области ищет сотрудников. Вакантны должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) и врача медицинской части, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Претенденты должны быть в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в управлении.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.