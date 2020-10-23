Общество

Минпромторг решил упростить систему маркировки лекарств

Система цифровой маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В ведомстве заявляют, что с момента запуска системы зафиксировали два сбоя. Оператор - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - устранил их в течение суток. При этом сохраняются проблемы, которые в Минпромторге связали с «недостаточной технической готовностью» участников рынка к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки», - приводит слова министра пресс-служба.

Мантуров заверил, что задержек при покупке лекарств не будет. «Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», - сказал глава ведомства.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) из-за этого обратилась в правительство. В АРФП не исключили возникновения дефицита лекарств в аптеках, пишет РИА Новости.

В Минпромторге подсчитали, что в системе маркировки на данный момент работают 77 тысяч организаций, помечены более миллиарда упаковок лекарств. При этом доля маркированных препаратов не превышает 10-15 процентов от общего объема рынка с учетом непомеченных остатков, которые легально находятся в обороте.

В ведомстве также утверждают, что объем производства лекарств по итогам августа 2020 года вырос в два раза по сравнению с июлем, а в сентябре - на 63 процента.