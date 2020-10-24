Общество

Губернатор о спецназе региона: Вы - гордость Псковской области и России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 октября принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию образования частей и соединений специального назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этот день на территории воинской части собрались командование подразделения, руководство Псковского областного Собрания депутатов, правоохранительных ведомств, личный состав, ветераны соединения, а также семьи военнослужащих. В первую очередь глава региона вместе с другими официальными лицами и личным составом почтил память разведчиков, погибших при выполнении воинского долга. К памятнику, расположенному на территории воинской части, были возложены цветы и гирлянды, после чего личный состав прошел перед монументом торжественным маршем.

«"В любое время, в любом месте — любые задачи!" — соответствовать этому сильному и гордому девизу могут только лучшие из лучших, настоящая воинская элита, обладающая исключительными личными качествами и высокопрофессиональной подготовкой. Легендарная история вашего соединения доказывает, что все поколения спецназа блестяще выполняли задачи, которые ставило руководство страны», — сказал губернатор, выступая на торжественном митинге на плацу военной части.

Он обратил внимание, что за прошедшие десятилетия военнослужащие подразделений специального назначения защищали интересы Родины в горячих точках Афганистана, на территории Северного Кавказа и Закавказья и во многих других уголках мира. За мужество, самоотверженность и отвагу многие военнослужащие награждены государственными наградами, в том числе высшими — Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

«В силу специфики работы спецназа далеко не все ваши подвиги получили огласку и стали доступны широкой общественности. Но время все расставляет по своим местам», — заметил Михаил Ведерников. Он добавил, что в этом году в регионе впервые широко отмечена годовщина боя у села Харсеной, где в неравном бою с террористами практически в полном составе погибли три разведывательные группы. К памятной дате снят документальный фильм, проведены открытые уроки для школьников, благоустроена территория памятника воинам-разведчикам, оказана помощь семьям погибших. «Сделали все необходимое, чтобы каждый житель области знал о подвиге героев-разведчиков», — отметил губернатор.

«Ваш пример, ваши подвиги и вся ваша история вдохновляют тысячи людей, служат маяком для подрастающего поколения. А беззаветное служение Отечеству заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности. Вы - гордость Псковской области и России. Уверен, что список ваших побед будет расти», — заключил губернатор и пожелал личному составу, ветеранам, членам семей крепкого здоровья и благополучия.

Затем за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность личного состава глава региона вручил подразделению почетную грамоту губернатора, а также ряд государственных и региональных наград. В этот день военнослужащие также получили поощрения и награды от Министерства обороны Российской Федерации, командования подразделения, Псковского областного Собрания депутатов.

К личному составу обратился и командир подразделения Константин Бушуев. «Подразделения специального назначения — это место для сильных, отважных, мужественных, способных на самопожертвование и любящих страну. Здесь служат воины, готовые в любое время, в любом месте выполнить любые задачи», — подчеркнул он.

С приветственным словом на митинге выступил и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. «По зову сердца вы выбрали трудную и благородную профессию — защищать Родину. Ваша работа — рисковать жизнью ради Отчизны. В самых сложных ситуациях бойцы спецназа проявляют высочайший уровень подготовки, силу духа и верность долгу», — сказал спикер Собрания.

В этот день для участников мероприятия на плацу прошли показательные выступления, где разведчики продемонстрировали свое мастерство, военную выучку, а также владение различным вооружением. Также были представлены фрагменты сражений различных исторических эпох — Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, а также противостояние с боевиками на территории Республики Афганистан.