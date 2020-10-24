Общество

Полиция призывает псковичей быть осмотрительными при интернет-покупках

В Псковской области отмечены факты мошенничеств, связанных с осуществлением в Сети операций по купле-продаже товаров, в том числе одежды и автозапчастей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«На различных сетевых ресурсах злоумышленниками нередко размещаются объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей пытаются привлечь не только их низкой стоимостью, но и якобы бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации. Зачастую, мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов. Социальные сети также пользуются у них популярностью. В них чаще всего размещаются объявления о продаже образцов одежды и обуви известных мировых брендов. Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами», - предупредили в ведомстве.

При этом мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, а весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются ими круглогодично, заметили в полиции.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:

- прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках Интернета;

- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;

- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают пользователи Сети;

- старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой нечистых на руку лиц.