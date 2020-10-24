Общество

Псковичей приглашают на онлайн-экскурсии в честь Дня автомобилиста

В День автомобилиста, который отмечается в воскресенье, 25 октября, московский Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсии по выставке «Моторы войны». Виртуальным гостям на YouTube-канале музея представят уникальную коллекцию автомобилей времен Второй мировой. Посетители увидят машины, созданные в 1930–1940-х годах в СССР (https://youtu.be/-dXctzPQo4g), США, Великобритании, Франции (https://youtu.be/97oiGXkI9fQ), Германии и Италии (https://youtu.be/iZpQjBAySOc).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, формат онлайн-экскурсии позволит внимательно рассмотреть редкие образцы автопрома, а гид расскажет об особенностях каждой машины. Гости узнают, из чего в годы войны делали дверцы у популярной «полуторки» ГАЗ-ММ-В, почему первый советский внедорожник ГАЗ-64 прозвали «козленком» и как переименовали ГАЗ М-20 «Победа» в Польше.

Экскурсовод познакомит и с техникой союзников - расскажет, как иностранные машины попадали в Советский Союз и использовались в годы войны. «Всего за годы войны в нашу страну было доставлено свыше 450 тысяч американских машин», - отмечает экскурсовод Музея Победы Дмитрий Аксенов.

Интернет-пользователям покажут самые массовые, а также неизвестные модели. Гид объяснит, почему было сложно «посадить на брюхо» французский грузовой автомобиль Laffly S20TL VDP и какая связь между снегоболотоходом Studebaker M29 «Weasel» и германской ядерной программой?

Зрители увидят и трофейные машины - редкий сегодня 2,5 тонный грузовик Einheitsdiesel, пожарный аэродромный автомобиль Opel Blitz 3 и уникальную машину, которая стояла на вооружение еще в кайзеровской Германии в XIX веке. Интернет-пользователи услышат об основном легковом автомобиле в Германии в предвоенные годы и его варианте в советском автомобилестроении после войны.