Общество

81 случай коронавируса зафиксирован за сутки в Пскове

110 человек заразились коронавирусом в псковском регионе за прошедшие сутки, из них 81 – в областном центре. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Почти 90% новых случаев за сутки пришлось на Псков. Мы трезво оцениваем ситуацию – обстановка неспокойная, но причин для жестких ограничений нет», - отметил глава региона.

Всего проведено 122 тысячи 948 исследований, в том числе 828 за минувшие сутки. COVID-19 выявлен у 7 тысяч 231 человека. Выздоровели 4 тысячи 473 человека (+27), умерли 68.