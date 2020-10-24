Общество

Александр Котов поблагодарил сотрудников псковской таможни за профессионализм и компетентность

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником – Днем таможенника РФ.

«Таможня – одна из важнейших государственных структур, обеспечивающая экономическую и национальную безопасность России. Работа, которую выполняют сотрудники таможенной службы, необходима стране и людям. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность ведомства, но не остановила её: несмотря на частичное закрытие границ, грузовое сообщение не прекращено, и таможня, как и прежде, продолжает работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

В условиях распространения опасной инфекции к стандартным задачам таможенников добавились новые: запустить «зелёный коридор» для товаров первой необходимости, обеспечить безопасность сотрудников на пунктах пропуска, организовать информирование участников внешнеэкономической деятельности о ведении таможенных операций в период пандемии.

От всей души благодарю сотрудников псковской таможни за профессионализм и компетентность. Здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!» - говорится в тексте поздравления.