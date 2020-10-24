Общество

Губернатор Ведерников прокомментировал разговор Дудя и Монеточки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное обращение к жителям Псковской области. Видео размещено в воскресенье, 25 октября, на странице главы региона в сети Инстаграм. Основными темами монолога стали решения по улучшению системы здравоохранения, эпидемиологическая ситуация (ее губернатор определяет как «сложную, но предсказуемую и контролируемую»), меры поддержки фермеров и результаты встречи с представителями зоозащитных организаций. В конце своего обращения политик обратился к теме недавнего интервью популярной среди молодежи певицы Монеточки, которое у нее взял журналист Юрий Дудь.

«Завершить выпуск хочу коротким комментарием на тему нашумевшего в областных СМИ разговора Дудя и Монеточки, - сказал Михаил Ведерников. - Для многих стало открытием, что современная певица вдохновлялась в том числе записями великой исполнительницы фольклорных песен Ольги Федосеевны Сергеевой. Для Псковской области это имя имеет особое значение, Ольга Сергеева родом из деревни Церковище Усвятского района, где ежегодно проводится фольклорный фестиваль, посвященный памяти великой исполнительницы».

Губернатор напомнил, что возле дома, где жила Ольга Сергеева, установлен банер с ее портретом и призывом беречь наследие той, чей голос легендарный режиссер Андрей Тарковский называл знаком русского.

«В следующем году фестиваль будет проводиться в рамках празднования 1000-летия Усвят. А еще через год мы отметим 100-летие со дня рождения Ольги Федосеевны», - сказал Михаил Ведерников и предложил зрителям послушать одну из самых известных песен Сергеевой — композицию «Кумушки». Как отметил губернатор, в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия» она стала «музыкальным символом русской культуры».

На фото: Монеточка и Юрий Дудь.