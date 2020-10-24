Общество

В «Михайловском» завершают «высокий сезон — 2020»

Еще неделю в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут принимать посетителей в режиме «высокого сезона», то есть без выходных, с 10.00 и до 19.00 в субботу и с 10.00 до 18.00 в остальные дни недели. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Коринна Претро. «Скамья Онегина» (2001). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

С 1 ноября музей переходит на работу по «зимнему расписанию»: с выходным в понедельник и приемом посетителей с 10.00 до 17.00 в остальные дни. Исключение составляет музейный комплекс в Бугрово — он закрыт для туристов два дня в неделю: в понедельник и во вторник.

Кроме того, музей «Водяная мельница в деревне Бугрово» будет закрыт на ремонтные работы вплоть до конца 2020 года.

В «Михайловском» также напомнили, что последний вторник месяца — традиционно санитарный день для всех музеев-усадеб, которые входят в состав Пушкинского Заповедника, и для музейных выставочных пространств. В завершающемся октябре это ближайший вторник.