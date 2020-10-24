Общество

Названы способы избавления от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал способы восстановить организм после выпитого накануне алкоголя.

В первую очередь необходимо принять контрастный душ, включая то холодную, то горячую воду на пять секунд. Также необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — пояснил доктор «Пятому каналу».

Также он отметил, что утром нужно съесть богатые белками продукты, например, омлет.

В течение дня специалист посоветовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.

«Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», — уточнил нарколог.

Кроме того, не помешают прогулки на свежем воздухе неспешным шагом, заключил Казанцев, передает Газета.ру.