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Общество

Полиция напоминает псковичам об ответственности за выращивание мака и конопли

25.10.2020 14:30|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области сотрудниками полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведется работа в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в этой связи управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

«Уважаемые землепользователи (владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, фермеры)!

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

Уважаемые граждане! Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай».

Практически все сорта мака содержат наркотические вещества!

Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам! Наркомания – острейшая проблема всего общества!

Операция «Мак-2020», которая завершится 31 октября текущего года, направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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