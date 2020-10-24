Общество

Михаил Ведерников поздравил работников таможни с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 25 октября, поздравил работников Пcковской таможни c профессиональным праздником:

«Псковская область граничит сразу с тремя государствами, поэтому для нашего региона таможенная служба играет особо важную роль. Порядка 1500 сотрудников обеспечивают порядок и контроль за перемещением через границу транспортных средств, товаров и вещей», - отметил глава региона.

По его словам, только за 9 месяцев работы через таможенные посты Псковской области проследовало в общей сложности более 650 тыс транспортных средств и железнодорожных вагонов.

«Благодаря вашему трудолюбию и профессионализму удается предотвращать экономические и уголовные преступления. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в нелегкой службе на благо России», - заключил Михаил Ведерников.