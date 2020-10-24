Общество

Врач предупредил об опасности при неправильном ношении масок

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что неправильное использование масок может привести к заражению коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если весной люди были более ответственными и настороженными, то осенью граждане стали носить маски не ради защиты и профилактики от коронавируса, а для избежания штрафов.

«Это основная ошибка. Это стало формальностью. То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», — рассказал врач.

Он отметил, что некоторые люди не следят за своими руками, трогают нос и глаза после того, как подержатся за поручень в общественном транспорте, нажмут на кнопку домофона, лифта или банкомата. Такая оплошность, считает Зайцев, может стать причиной заражения коронавирусом.

Доктор напомнил о необходимости обработки рук санитайзерами в магазинах, торговых центрах и других общественных местах, так как инфекция может передаваться контактным путем.

В заключении специалист добавил, что главное — это соблюдение социальной дистанции, передает Газета.ру.