Общество

60 лет со дня основания Псковского музыкального училища исполняется в этом учебном году

Шестидесятилетие со дня основания Псковского областного музыкального училища (ныне музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова) отмечается в 2020-21 учебном году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, с первых дней сентября активно ведется подготовка к круглой дате, приоритетным направлением которой стала работа по поиску и систематизированию архивных материалов.

На обновленном официальном сайте колледжа создан специальный раздел, посвященный юбилею, где публикуются фото и видео материалы, поздравления от коллег, воспоминания выпускников.

На сегодняшний день важнейшей задачей является создание единой информационной платформы, объединяющей уникальные страницы истории становления главного профессионального музыкального учреждения области.

Этот процесс не ограничен во времени, и все желающие могут поделиться материалами из личного архива, прислав их на электронный адрес: poki.rk2020@gmail.com

Напомним, что Псковское музыкальное училище было основано в 1960 году. Его правопреемником с 2006 года является Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. На протяжении многих лет именно здесь юные таланты растут, развиваются, получают профессию музыканта – исполнителя, педагога, а также обретают основу для дальнейшего образования в ведущих музыкальных ВУЗах страны.