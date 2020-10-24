Общество

В Пскове впервые прошли соревнования по вождению автомобиля с ручным управлением

В Пскове впервые состоялись соревнования по вождению автомобиля с ручным управлением. В состязаниях, посвященных Дню автомобилиста, участвовали автолюбители с инвалидностью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной организации Всероссийского общества инвалидов, 9 автомашин и 9 водителей принимали участие в соревнованиях по вождению. Желающих было намного больше, но эпидемиологическая обстановка заставила изменить правила.

В результате напряженной борьбы быстрее и профессиональнее соперников выступил Артем Ишин (1-е место). Вторым стал Александр Копанев, третье место занял Роман Борисов.