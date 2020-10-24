Общество

Новогодние украшения для Пскова можно будет выбрать в приложении «Умный регион»

Проголосовать за новогодние украшения для Пскова можно будет в приложении «Умный регион». Об этом сообщил Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном 25 октября в Instagram-аккаунте главы региона.

Губернатор напомнил, что две недели назад он анонсировал приложение «Мой дом» и рассказал о планах расширить его возможности, а также предоставить доступ всем муниципальным образованиям.

«Это планировалось сделать к Новому году, но идею удалось реализовать несколько раньше. На базе «Моего дома» создано отдельное приложение, адаптированное исключительно под Псковскую область. Оно называется «Регион 60. Умный регион». Пока оно зарегистрировано только в App Store, но уже на следующей неделе пройдет регистрацию в Google и будет доступно, в том числе, и для пользователей Android», - цитирует Михаила Ведерникова «МК в Пскове».

Глава региона пояснил, что в приложении каждый житель области может участвовать в опросах, узнавать новости, оставлять жалобы, высказывать свои пожелания по реализации национальных проектов.

«Первое голосование будет связано с выбором украшений областного центра к новому году. Оно пройдет с 26 октября по 3 ноября», - подчеркнул губернатор.