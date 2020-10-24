Общество

«Спартак» собрал деньги на операцию юной псковички и организовал ее встречу с Кокориным

Московский футбольный клуб «Спартак» собрал деньги на операцию юной псковички Ксюши Потаповой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «красно-белых».

«Знакомьтесь, это 6-летняя красавица Ксюша Потапова из Пскова. С вашей помощью @spartakforkids собрал 130 000 рублей на непростую операцию для нее, - говорится в сообщении. - В Москве сбылись сразу две мечты подопечной Фонда, ведь Ксюша также очень хотела встретиться с нашим нападающим Александром Кокориным! Как это было? Просто посмотрите на эти фотографии с «Открытие Арены».