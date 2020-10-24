Общество

Более 100 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

В Псковской области 110 человек заразились коронавирусом за сутки. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 7341 пациента, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове за сутки заразились 56 человек (всего - 2508), в Великих Луках - 25 (всего - 1469).

«Мы делаем все необходимое, чтобы замедлить распространение инфекции, - отметил губернатор. - Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, помогайте».

За прошедшие сутки в регионе никто не выздоровел, за период пандемии от инфекции избавились 4473 человека. Число летальных случаев остается неизменным - 68.

Всего в Псковской области провели 123739 исследований на коронавирусом (за сутки - 791).