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Общество

Химическую кастрацию педофилов предлагают прописать в Уголовном кодексе

26.10.2020 07:07|ПсковКомментариев: 0

Химическую кастрацию в качестве одной из принудительных мер для педофилов готовятся прописать в Уголовном кодексе России. Законопроект, содержащий такие поправки, в ближайшее время внесут в Госдуму депутаты от «Единой России».

Речь идет об изменении статьи 99 (виды принудительных мер медицинского характера) и 101.1 (принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях), пишет газета «Известия».

«Статью 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера как «химическая кастрация». В статье 101.1 необходимо ввести в законодательство термин "химическая кастрация", дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать "введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение". Их перечень должно будет определить правительство РФ», - рассказал автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, также внесут поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Как сообщил депутат, причиной появления законопроекта стал рост преступлений в отношении несовершеннолетних. С 2016 года он составил примерно 20%. По итогам 2019 года, согласно официальной статистике Генпрокуратуры, совершено 1266 таких преступлений. Депутат обратил внимание на то, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

Теги: #Единая Россия #законопроект #уголовный кодекс
Источник: Псковская Лента Новостей
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