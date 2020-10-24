Общество

Главврач инфекционной больницы в Пскове рассказала о приеме антибиотиков при COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram-аккаунте рассказала о приеме антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции.

По ее словам, медики с начала пандемии не раз задавались вопросом о целесообразности назначения антибиотиков для лечения COVID-19 - острой респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, пояснила Анастасия Повторейко.

«Прикладной точки при лечении любого вирусного заболевания для антибиотиков нет, только при появлении бактериальных осложнений, которые могут возникнуть, но точно не сразу и не всегда, - рассказала она. - Касательно COVID-19 есть вопросы, а истинная ли это вирусная пневмония? Возможно, это пневмонит или, как предложено экспертами, это вирусное интерстициальное поражение легких. Вероятно, именно поэтому мы и видим такой значимый эффект от гормональной терапии при тяжелых, даже не осложненных ОРДС, случаях».

Главный врач отметила, что искренне рада призыву российских экспертов отказаться от необоснованного назначения антибиотиков. «Нельзя порождать антибактериальную резистентность! Иначе, наше общество может вернуться на 100 лет назад, до появления пенициллина, и тогда никакие высокие технологии и современное оборудование не вернет здоровье и жизни!», - сказала Анастасия Повторейко.

«Полностью отвергать назначение антибиотиков при covid-19, конечно, никто не вправе. Они должны назначаться при наличии бактериальных осложнений, среднетяжелом и тяжелом течении. Но совершенно не оправданы при легком COVID-19, в том числе с необъемным легочным поражением. Не запускайте заболевание, но и не принимайте антибактериальные препараты на старте заболевания! Не забывайте, они чужеродны для нашего организма и поэтому вызывают обратную реакцию, в том числе снижение иммунной защиты!», - отметила она.

«Рациональный подход должен быть во всем!» - добавила Анастасия Повторейко.