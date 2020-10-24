Общество

Пятая часть россиян хочет переехать в другой регион

Россияне, находящиеся в поиске работы, хотят переехать в Москву из-за более высокой зарплаты, а в Краснодар - из-за комфортного климата, показало исследование HeadHunter.

Согласно его данным, пятая часть россиян (20%) хочет переехать в другой регион страны, более трети (39%) периодически думают об этом, менее трети (31%) не хотят, еще 10% не думали об этом или затруднились ответить на вопрос. Наиболее высока доля тех, кто хочет переехать в другой регион, среди респондентов из Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), меньше всего — в Москве (6%) и Санкт-Петербурге (7%), передает РИА Новости.

Говоря о причинах, которые подталкивают их к переезду, большинство респондентов из Архангельской области назвали плохую экологию и некомфортный климат (53%), из Коми – низкие зарплаты (62%). К переезду из Москвы и Санкт-Петербурга респондентов также в наибольшей степени подталкивает плохая экология и климат (45%).

В топ-3 регионов, в которые хотели бы переехать респонденты, мечтающие или задумавшиеся о переезде, попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%). В качестве наиболее привлекательной характеристики Москвы большинство респондентов (85%) назвали более высокий уровень зарплаты, Краснодарский край привлекает россиян комфортными климатическими условиями и хорошей экологией (88%), а Санкт-Петербург (61%) комфортной городской средой.

Респонденты, отметившие, что они не готовы переехать в другой регион страны в большинстве своем объясняют это тем, что их все устраивает в родном регионе (64%), четверть из них говорит, что не хочет уезжать далеко от родственников (26%), еще 17% останавливают затраты на переезд и аренду жилья. Наиболее высока доля тех, кого все устраивает в родном регионе, среди москвичей (75%).