Общество

Псковская область занимает 53 место по уровню безработицы в России

Псковская область занимает 53 место по уровню безработицы в России, об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Этот показатель, по данным за июнь – август, составил 7%. Работу в псковском регионе ищут в среднем 6,4 месяца.

В число регионов с наибольшим уровнем безработицы за лето вошли Ингушетия — 30,7%, Тыва — 22,3%, Чечня — 21,7%, Северная Осетия — 16,3% и Дагестан — 16,1%. Регионы с наименьшим уровнем безработицы: Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,5%, Москва — 2,7%, Ханты-Мансийский автономный округ — 3,2%, Санкт-Петербург — 3,6% и Камчатский край — 3,6%.

В целом число регионов, уровень безработицы в которых вырос до уровня 10% или выше, увеличилось за год с 6 до 13, По данным за июнь-август 2020 года уровень безработицы в России составил 6,3% - это на 1,9 п.п. больше, чем годом ранее.

Исследование РИА Новости основывается на данных Росстата. Авторы исследования сопоставили количество безработных по стандартам Международной организации труда с численностью рабочей силы. Также было определено среднее время поиска работы: если уровень безработицы в регионах совпадал, более высокое место в рейтинге доставалось субъекту с меньшим временем поиска.